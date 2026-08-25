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        Haberler Gündem Politika Kabine Toplantısı 3'üncü kez Ahlat'ta toplanıyor!

        Kabine Toplantısı 3'üncü kez Ahlat'ta toplanıyor!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıldönümü dolayısıyla bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşecek törenlere katılacak. Erdoğan burada Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak ardından da Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek. MHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Erdoğan daha sonra Ahlat'ta 3'üncü yapılan kez Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:22 Güncelleme:
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        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek ve ardından da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.00'te Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılması beklenirken, saat 14.00'te Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek. Saat 16.00'da da Kabine Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.

        ERDOĞAN VE BAHÇELİ AHLAT'TA BULUŞACAK

        İki günlük program kapsamında Ahlat’ta bulunacak Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek.

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        Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edilecek. Erdoğan ve Bahçeli’nin baş başa görüşmesi de öngörülüyor.

        KABİNE 3'ÜNCÜ KEZ AHLAT'TA TOPLANIYOR

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3'üncü kez Ahlat'ta toplanacak.

        Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması bekleniyor. Dün gerçekleşen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısında; kurulun çalışma usulleri belirlenirken, dört ayrı alt komisyonun oluşturulmasına karar verilmişti. Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve atılacak adımların masaya yatırılması bekleniyor.

        Kabine Toplantısı'nda ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve gerilimin düşürülmesi için gerçekleşen diplomasi trafiği de görüşülecek.

        Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.

        Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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