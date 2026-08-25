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        Haberler Magazin Hande Baladın maç sonu aşkına koştu

        Hande Baladın maç sonu aşkına koştu

        Milli voleybolcu Hande Baladın, Slovenya galibiyetinin ardından tribündeki sevgilisi Onuralp Bitim'in yanına giderek, mutluluğunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        Maç sonu aşkına koştu

        Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın oyuncusu Onuralp Bitim yaklaşık 3 aydır aşk yaşıyor.

        Bitim, Hande Baladın’ın milli formayla sahaya çıktığı maçlarda tribünde yer alarak sevgilisine destek veriyor.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı önceki akşam Avrupa Şampiyonası’nda Slovenya ile karşılaştı. Onuralp Bitim de yine tribündeki yerini aldı.

        Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazandı, Hande Baladın maç biter bitmez sevgilisine koştu. Onuralp Bitim, sevgilisini öperek tebrik etti.

        Filenin Sultanları, dün akşam da Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.

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        #Onuralp Bitim
        #hande baladın
        #türkiye
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