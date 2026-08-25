Hande Baladın maç sonu aşkına koştu
Milli voleybolcu Hande Baladın, Slovenya galibiyetinin ardından tribündeki sevgilisi Onuralp Bitim'in yanına giderek, mutluluğunu paylaştı
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:57 Güncelleme:
Fenerbahçe Voleybol Takımı’nın yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın oyuncusu Onuralp Bitim yaklaşık 3 aydır aşk yaşıyor.
Bitim, Hande Baladın’ın milli formayla sahaya çıktığı maçlarda tribünde yer alarak sevgilisine destek veriyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı önceki akşam Avrupa Şampiyonası’nda Slovenya ile karşılaştı. Onuralp Bitim de yine tribündeki yerini aldı.
Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazandı, Hande Baladın maç biter bitmez sevgilisine koştu. Onuralp Bitim, sevgilisini öperek tebrik etti.
Filenin Sultanları, dün akşam da Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.
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