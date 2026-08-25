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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde facia! Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!

        Yaya geçidinde facia! Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!

        İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinde facia yaşandı. Olayda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan scooter sürücüsü 18 yaşındaki Tülin Şık, servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!

        Beylikdüzü’nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan scooter sürücüsü Tülin Şık (18), servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 18 Ağustos Salı günü saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde scooter ile işe gitmek üzere yola çıkan Tülin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidindeki Şık’a çarptı.

        1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Şık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şık'ın tedavisinin 1 haftadır yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

        SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

        Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü şoförü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tülin Şık’ın scooter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada servis minibüsünün kendisine çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.

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        #beylikdüzü
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