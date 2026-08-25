Ticaret Bakanlığı; taşınmaz ve taşıt ticaretinde sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Açıklamada "Elektronik ortamda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamaya alınmış olup; sistem üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğu Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarını kapsamaktadır" denilirken "Ticaret Bakanlığımızca; sosyal medyada yayımlanan ilanlarda EİDS doğrulaması yapılmış ilan linkinin paylaşılmasının zorunlu olduğu, söz konusu linkin paylaşılması ve paylaşımda yer alan görseller ile açıklamaların EİDS üzerinden doğrulanmış ilana konu taşınmaza veya taşıta ait olması koşuluyla sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf ve video gibi ilan görsellerine ve açıklamalara yer verilebileceği hususlarında kamuoyu bilgilendirilmiş ve sektör mensuplarına gerekli uyarılarda bulunulmuştur" diye eklendi.

Açıklamada Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi ortamlardaki paylaşımlarında EİDS doğrulaması yapılmış ilan linkinin yanı sıra ilan fiyatı bilgisine de mutlaka yer vermeleri gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda 'Fiyat bilgisi için DM' ifadesini kullanan ve fiyat bilgisi yapmayan işletmeler de Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine dahil edildi.

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8,2 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen, sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak işletmesine ve 40 galeri işletmesine, her bir işletmeye 100 bin TL olmak üzere toplam 8,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Söz konusu hesaplara erişimin META tarafından engelleneceği de belirtildi.

Açıklamada emlak ve galeri işletmelerinin herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları için sosyal medya platformlarında yukarıda belirtilen kurallara aykırı şekilde ilan paylaşımı yapmamaları; paylaşımlarında EİDS doğrulaması yapılmış ilan linkinin yanı sıra ilan fiyatı bilgisine de mutlaka yer vermeleri gerekmektiği bir kez vurgulandı.

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