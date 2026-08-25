Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yürütülen 2026 yılı kazılarında bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki benzersiz eserin, 3 metre çapındaki yapıda bırakıldığı yerde bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz heykel

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

        Karahantepe’de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

        Bakan Ersoy, keşfe ilişkin paylaşımında, “Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.” ifadelerini kullandı.

        11 BİN YIL ÖNCE BIRAKILDIĞI YERDE BULUNDU

        Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor.

        REKLAM

        Bakan Ersoy, heykelin tasvirine ilişkin, “Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

        3 METRE ÇAPINDAKİ YAPININ SEKİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

        Heykelin bulunduğu 3 metre çapındaki yapının zemininin yassı taşlarla kaplandığı belirlendi. Eserin, yapı duvarı boyunca devam eden sekinin üzerine yerleştirildiği tespit edildi.

        Keşfin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

        “Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karahantepe
        #11 bin yıllık heykel
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!