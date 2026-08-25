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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı

        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı

        Samsun'da ayva ağacını kesen amcasını tabancayla vurarak öldüren Mustafa Çam'ın da karıştığı silahlı kavgada, ateşlenen mermilerden birinin ahırdaki ineğin memesine isabet ettiği ortaya çıktı. İneğin sağımı sırasında mermi çekirdeğinin yaradan düştüğü belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı

        Samsun’da Mustafa Çam’ın (43), tartıştığı amcası İbrahim Çam’ı (73) başından tabancayla vurarak öldürdüğü silahlı kavgada mermilerden birinin ahırdaki ineğin memesine isabet ettiği ortaya çıktı. Mustafa Çam’ın annesi H.Ç.’nin sağım yaptığı sırada ineğin memesine isabet eden merminin yaradan düştüğü belirtildi.

        DHA'da yer alan habere göre olay; 11 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Fransa’da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam’ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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        Jandarma ekipleri, 2 gün süren çalışma sonrası şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çam, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Amca yeğenin aynı binada oturduğu ve daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu bildirildi.

        MERMİ ÇEKİRDEĞİ DÜŞTÜ

        Tarafların birbirine ateş ettiği sırada mermilerden birinin ahırdaki ineğin memesine isabet ettiği, önceki gün Mustafa Çam’ın annesi H.Ç.’nin sağım yaptığı sırada mermi çekirdeğinin yaradan düştüğü ortaya çıktı.

        Durumu fark eden H.Ç., durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, mermi çekirdeğini muhafaza altına aldı. İneğin memesine isabet eden merminin açtığı yara, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Soruşturma sürüyor.

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        #Tekkeköy
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