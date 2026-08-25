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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararını memnuniyetle karşılıyoruz

        Son dakika: Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararını memnuniyetle karşılıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz

        Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

        Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz.

        Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.

        Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."

        Ayrıntılar geliyor...

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        #dışişleri
        #Suriye
        #ABD
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