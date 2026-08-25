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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa'nın ünlü zincir marketinde böcek ilacı alarmı: Kabaklar toplatıldı

        Avrupa'nın ünlü zincir marketinde böcek ilacı alarmı: Kabaklar toplatıldı

        Belçika'da bulunan Aldi mağazalarında satılan kabaklarda aşırı miktarda heptaklor pestisitinin tespit edilmesi üzerine ürün geri çağrıldı ve müşterilere etkilenen sebzeleri tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 09:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı

        Brussels Morning'de yer alan habere göre Aldi Belçika, mağazalarında satılan bazı kabak paketlerinde aşırı miktarda heptaklor pestisitinin tespit edilmesi üzerine ürünü geri çağırdı ve müşterilere etkilenen sebzeleri tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Aldi'nin ürün geri çağırma işlemi, 10 ile 22 Ağustos 2026 tarihleri ​​arasında satılan iki adetlik paketi kapsıyor.

        Geri çağırma işlemi, tedarikçi Fruitpackers ve Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC/AFSCA/FAVV) ile istişare halinde gerçekleştirilirken, etkilenen ürüne sahip olan tüketicilerin, ürünü tam para iadesi için bir Aldi mağazasına iade etmeleri tavsiye edildi. İade için fiş gerekmediği de vurgulandı.

        Ürün, yapılan testlerde yüksek düzeyde heptaklor (bir böcek ilacı) tespit edilmesi nedeniyle satıştan kaldırıldı. Heptaklorun tarımsal kullanımı uzun süredir ciddi şekilde kısıtlandığından son işlem, rutin bir kalite sorunu yerine gıda güvenliği geri çağırma olarak değerlendiriliyor.

        Aldi Belçika, tüketici kılavuzunda müşterilerinden etkilenen ürünü tüketmemelerini ve mağazaya geri götürmelerini istedi. Şirket, müşterilerin fişleri olmasa bile satın alma bedelinin tamamının iade edileceğini belirtti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #ekonomi
        #belçika
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