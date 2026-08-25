Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı

Brussels Morning'de yer alan habere göre Aldi Belçika, mağazalarında satılan bazı kabak paketlerinde aşırı miktarda heptaklor pestisitinin tespit edilmesi üzerine ürünü geri çağırdı ve müşterilere etkilenen sebzeleri tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Aldi'nin ürün geri çağırma işlemi, 10 ile 22 Ağustos 2026 tarihleri ​​arasında satılan iki adetlik paketi kapsıyor.

Geri çağırma işlemi, tedarikçi Fruitpackers ve Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC/AFSCA/FAVV) ile istişare halinde gerçekleştirilirken, etkilenen ürüne sahip olan tüketicilerin, ürünü tam para iadesi için bir Aldi mağazasına iade etmeleri tavsiye edildi. İade için fiş gerekmediği de vurgulandı.

Ürün, yapılan testlerde yüksek düzeyde heptaklor (bir böcek ilacı) tespit edilmesi nedeniyle satıştan kaldırıldı. Heptaklorun tarımsal kullanımı uzun süredir ciddi şekilde kısıtlandığından son işlem, rutin bir kalite sorunu yerine gıda güvenliği geri çağırma olarak değerlendiriliyor.

Aldi Belçika, tüketici kılavuzunda müşterilerinden etkilenen ürünü tüketmemelerini ve mağazaya geri götürmelerini istedi. Şirket, müşterilerin fişleri olmasa bile satın alma bedelinin tamamının iade edileceğini belirtti.

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