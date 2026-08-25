Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avustralya'da tamamı yapay zekayla üretilen şarkılar, önde gelen müzik listelerine giremeyecek

        Avustralya'da tamamı yapay zekayla üretilen şarkılar, önde gelen müzik listelerine giremeyecek

        Avustralya'da tamamı yapay zekayla üretilmiş şarkıların, ülkede müzik listelerini yöneten Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliğinin (ARIA) listelerine girmesinin yasaklandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı

        ABC News'ün haberine göre, ARIA'dan yapılan açıklamada, yapay zekayla üretilen şarkılarla ilgili yeni düzenleme uygulanacağı duyuruldu.

        Açıklamada 28 Ağustos'tan itibaren tamamen yapay zekayla üretilen şarkıların ARIA'ya bağlı müzik listelerine giremeyeceği kaydedildi.

        Büyük oranda insan üretimi olan ancak kayıt alırken yapay zekadan destek alınan, "listeleri manipüle ettiği endişesi uyandırmayan" şarkıların ise hala listelere girebileceği ifade edildi.

        ARIA yöneticilerinden Annabelle Herd yaptığı açıklamada, sanatçıların yapay zeka araçlarını kullandığını ancak tüm şarkının bu şekilde üretilmesinin farklı bir konuyu ortaya çıkardığını belirtti.

        Herd, atılan adımla Avustralya'da müzisyenlere daha açık kurallar konulduğunu ifade ederek dinleyicileri müzikle buluşturan diğer kuruluşlara da "insanların sanatsal yönünü desteklemeleri ve kurallarında benzer değişiklikler yapmaları" çağrısı yaptı.

        Yapay zekayla üretilen bir şarkının Avustralya radyolarında en çok çalınan şarkı olması ve temmuzda iki ayrı ARIA listesinde 4. sıraya yükselmesinin ardından bu karar duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #avustralya
        #Yapay Zeka
        #müzik
        #şarkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı
        Avustralya'da AI şarkılara 'yaptırım' kararı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!
        Minibüsün çarptığı scooter sürücüsü Tülin yaşam savaşı veriyor!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı