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        Haberler Gündem Güncel "Damat var, gelin yok!" Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!

        "Damat var, gelin yok!" Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!

        Aydın'da evlilik hazırlığı yapan Almanya'da yaşayan gurbetçi Ali Akın, nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonu sözleşmesini iptal edemeyen Akın, gelinsiz kalan düğünü akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Almanya'da yaşayan gurbetçi Ali Akın (37), nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Düğün salonu sözleşmesini iptal edemeyen Akın, gelinsiz kalan düğünü akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

        İHA'nın haberine göre Almanya'da yaşayan Ali Akın bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı aldı.

        Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift, yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti. Bir süre sonra yeniden evlenme kararı alan çift, bu kez de nikah tarihine bir gün kala ayrıldı.

        Düğün tarihinin çok yakın olması nedeniyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Akın, yaşanan ayrılığa rağmen organizasyonu tamamen iptal etmek yerine farklı bir karara imza attı. Akın, akrabaları ve yakın arkadaşlarını düğün salonuna davet ederek gelinsiz bir düğün düzenledi.

        Davetlileri salonun girişinde karşılayan Akın, gece boyunca yakınlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Ortaya ise gelinin olmadığı, damadın ve davetlilerin doyasıya eğlendiği ilginç görüntüler çıktı.

        Yurt dışında yaşadığı için aile fertlerinin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını belirten Akın, yaşanan ayrılığın bir bakıma ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade etti.

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        #Aydın
        #Nazilli
        #haberler
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