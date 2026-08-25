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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahşet! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

        İstanbul'da vahşet! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da tam bir vahşet yaşandı. Olayda bir yufkacının önünde eski kız arkadaşına silahla ateş eden saldırgan, iş yerinin içine girdi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        İstanbul'da vahşet! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

        Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, olayın ardından girdiği iş yerinde polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Hakan S. (51), eski kız arkadaşı Şerife G'yi (41) silahla yaraladı.

        Saldırının ardından elindeki silahla bölgedeki bir iş yerine giren zanlı, burada beklemeye başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Şerife G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        "Kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının, Şerife G'nin eski erkek arkadaşı olduğu ve çiftin yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.

        Fotoğraflar: DHA

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