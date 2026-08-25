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        Haberler Dünyadan Ivanka Trump sörf yaparak dalgaların tadını çıkardı

        Ivanka Trump sörf yaparak dalgaların tadını çıkardı

        Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Kosta Rika tatilinde sörf tahtası üzerinde atletik yeteneğini sergiledi. Trump, zaman zaman dalgaların gücüne yenik düşerek kendini suyun içinde buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Beyaz Saray danışmanı kızı Ivanka Trump, Kosta Rika'daki aile tatilinde görüntülendi.

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        Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Trump, tatilde sörf yaparak dalgaların tadını çıkardı.

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        Sörf tahtası üzerinde dengeli ve odaklanmış görünen iş kadını, atletik yeteneklerini sergiledi.

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        Dalgaların üstünde ayakta kalmaya çalışan Trump, bir dalış elbisesi üstü ve siyah bikini altı giymişti.

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        Trump, zaman zaman dalgaların gücüne yenik düşerek kendini suyun içinde buldu.

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        Eşi Jared Kushner ile birlikte 800 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Trump, sörf tahtasını kendi taşımayı tercih etmedi, bir başkasından yardım aldı.

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        Jared Kushner ile 2005 yılında tanışan Ivanka Trump, Ekim 2009'da evlendi ve bu evlilikten üç çocuğu oldu.

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        Kushner’ın ailesi koyu bir Ortodoks Yahudi olduğu için, Trump evlenmeden önce Museviliğe geçti.

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        Kushner, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde (2017–2021) kıdemli danışman olarak görev yaptı. Ivanka Trump da babasının yönetiminde resmi danışman ünvanıyla yer aldı. Siyasi görevlerinden sonra ikili, gayrimenkul ve yatırım projelerine odaklandı.

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        #Ivanka Trump
        #sörf
        #tatil
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