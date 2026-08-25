Beşiktaş'ta orta saha harekatı! Fabio Miretti'de sıcak gelişme
Alanyaspor mağlubiyetinin ardından orta transferinde gaza basan Beşiktaş, Juventuslu Fabio Miretti için görüşmelere hız verdi. Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar, Juventus’tan Fabio Miretti için görüşmelerini sürdürüyor.
İlk etapta Süper Lig'e gelmeye olumsuz yaklaşan 23 yaşındaki İtalyan orta saha, Vincenzo Italiano faktörü ile Beşiktaş'a olumlu yaklaşıyor.
Beşiktaş, Miretti’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isterken Juventus cephesi ise opsiyonun kolay gerçekleşebilir şartlardan oluşmasını talep ediyor.
Opsiyon için konuşulan rakam ise 13-14 milyon Euro bandında…
Transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
WILLOCK İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş’ın orta saha için uzun süredir gündeminde olan Joe Willock için ise hocasından açıklama geldi.
Newcastle Teknik Direktörü Matthias Jaissle “Joe Willock'u takımda tutmak istiyoruz” derken İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Willock yerine alternatifler için çalışmalarına devam ediyor.