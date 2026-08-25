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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa katıldı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda açıklamalarda bulunuyor: "Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yarın tarihimizin en şanlı en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. seneyi devriyesini icra edeceğiz. Fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedeceğiz. Ahlat şehadete ermişlerin, saadete, selamete ermişlerin, Ahlat gazilerin diyarıdır. Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.

        Dosta güven veren düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. "

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