Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alparslan Kuytul suç örgütü dosyasında yeni detaylar: Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler

        Alparslan Kuytul suç örgütü dosyasında yeni detaylar: Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler

        Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 35 yöneticisi tutuklanan Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne ilişkin soruşturma dosyasından yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt içerisinde muhalifleri fişlemek için özel bir birim kurulduğu, sözde mahkemelerde yargılanan bazı kişilere diz çöktürülerek konuşmama, para kesme ve falaka gibi cezalar uygulandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler

        Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla üyelerinin üzerinde ‘mutlak itaat’ anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturmaya çalıştığı belirlenen ‘Alparslan Kuytul Suç Örgütü’nün, yapılanma içinde kurduğu özel bir grup tarafından, örgütten ayrılmak isteyen ve kendilerini eleştiren kişileri fişlediği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün kurduğu sözde mahkemelerde yargılanan kişilerin bazılarına topluluk içinde diz çöktürüldü, bazılarına da konuşmama, para kesme ve falaka cezaları uyguladığı belirtildi.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında ‘Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana merkezli 6 ilde 19 Ağustos’ta şafak vakti operasyon düzenlendi.

        REKLAM

        Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat timleriyle önlem alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı.

        Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 15’i yönetici, 56 kişi, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’, ‘Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 35’i tutuklandı. Şüphelilerden 18’i adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        REKLAM

        İÇ DENETİM SİSTEMİ İÇİN İRAN’A GİTMİŞLER

        Operasyonun ardından soruşturma dosyasındaki müşteki ve tanık ifadeleri doğrultusunda, örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

        Örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren 10’dan fazla kişinin, 2013 yılında Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran’a 20 günlük bir seyahat gerçekleştirdiği, daha sonra örgüt içinde ‘mutlak itaat’ anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturulduğu belirtildi.

        ÜYELER HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMIŞLAR

        Ayrıca örgüt içerisinde, yapılanmaya muhalif kişilerin takibini sağlamak için özel bir birim kurulduğu da belirlendi. Soruşturma dosyasında ‘Furkan İstihbarat Teşkilatı’ olarak adlandırılan birimin, örgütten ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunan kişileri takip ettiği kaydedildi.

        Ayrıca bu kişilerin aile hayatı, özel yaşamı ve kişisel bilgilerinin de toplanarak, yöneticilere raporlandığı, daha sonrasında da bir tehdit aracı olarak kullanıldığı bildirildi.

        REKLAM

        SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

        Elebaşı Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu dönemde, örgütün faaliyetleri ve Kuytul hakkında eleştirilerde bulunan N.A. isimli üyenin, Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu bir sözde heyet tarafından sorgulandığı belirlendi.

        Sözde mahkeme kuran örgüt üyelerinin, düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen N.A.’yı diz çöktürdüğü, Semra Kuytul’un da bu olayı kastettiği değerlendirilen “Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük” ifadesiyle bir sanal medya paylaşımı yaptığı belirtildi.

        KURALLARA UYMAYANLARA FALAKA CEZASI

        Soruşturma dosyasındaki tanık beyanlarına göre yapılanma içerisinde kurallara uymayan kişilere farklı cezalar uygulandığı belirlendi.

        Hakkında ceza kararı verilen bazı üyelerin konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme gibi yaptırımlara maruz bırakıldığı, örgüte göre daha ağır suçlar işleyenlere de ‘falaka’ cezası uygulandığı, özel bir grup tarafından darp edildiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Furkan Vakfı
        #Alparslan Kuytul
        #adana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu