Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre günlerce süren arama çalışmalarının ardından Rojin’in cansız bedeni, kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü’nün Mollakasım sahilinde bulundu.

AİLENİN AVUKATINDAN ÇARPICI İDDİA

Rojin’in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut’tan dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte olduğunu savunduğu yeni bir açıklama geldi.

AMELİYAT KAYITLARIYLA OTOPSİ RAPORLARI KARŞILAŞTIRILDI

Karabulut, Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyata ait kayıtlar ile otopsi ve Adli Tıp Kurumu raporlarının adli-tıbbi açıdan incelendiğini belirtti. Avukat Karabulut’un açıklamasına göre, Rojin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gerçekleştirilen otopside; midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildi.

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İKİ İLACA DİKKAT ÇEKTİ

Karabulut, Ornidazole’ün parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrasında enfeksiyonu önlemek amacıyla kullanılan bir ilaç olduğunu belirtti. Aile avukatının özellikle üzerinde durduğu madde ise Rocuronium oldu.

Karabulut, Rocuronium’un ameliyatlarda kullanılan ve solunum kaslarını felç edebilen güçlü bir kas gevşetici olduğunu belirterek, Rojin’in otopsisinde bu maddenin tespit edilmesinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

“AMELİYATTAN KALMIŞ OLMASI İMKÂNSIZ”

Rojin Kabaiş’in 11 Eylül’de ameliyat olduğunu, cansız bedeninin ise 15 Ekim’de bulunduğunu hatırlatan Karabulut, iki tarih arasındaki süreye dikkat çekti. Rocuronium’un yarılanma ömrünün 30 ila 90 dakika olduğunu belirten Karabulut, söz konusu maddenin 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside tespit edilmesinin biyokimyasal olarak mümkün olmadığını savundu.

“BULUNMASINDAN HEMEN ÖNCE VERİLDİ”

Karabulut, bu bulgulardan hareketle çok daha çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Aile avukatı, Rojin’in cansız bedeninin bulunmasından kısa süre önce bu maddelere maruz bırakıldığını ileri sürerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır.”

GÖZLER SORUŞTURMADA

Aile avukatının açıklaması Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, aile avukatının ortaya koyduğu değerlendirmeye ilişkin adli makamlardan henüz kesinleşmiş yeni bir açıklama yapılmadı.