Beşiktaş, sağ kanat için aradığı ismi Almanya'da buldu.

Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Gana asıllı Hollandalı futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncusu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Genç futbolcu için uçuş planı hazırlanırken, Poku'nun bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı kulüp, Poku için Leverkusen'e 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Belirli koşullar sağlanması halinde zorunlu hale gelecek satın alma bedelinin ise 20 milyon Euro olacağı öğrenildi.

REKLAM

GEÇEN SEZON 45 MAÇTA 13 GOL AKTKISI

22 yaşındaki Poku, geçen sezon Leverkusen formasıyla 45 resmi maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve geçen sezon 10 milyon Euro'ya Leverkusen'e transfer olan Poku'nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.