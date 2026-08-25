Ernest Poku Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Leverkusen forması giyen Ernest Poku'nun transferi konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya vardı. Hollandalı kanat oyuncusu bu akşam sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş, sağ kanat için aradığı ismi Almanya'da buldu.
Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Gana asıllı Hollandalı futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncusu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı öğrenildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Genç futbolcu için uçuş planı hazırlanırken, Poku'nun bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı kulüp, Poku için Leverkusen'e 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
Belirli koşullar sağlanması halinde zorunlu hale gelecek satın alma bedelinin ise 20 milyon Euro olacağı öğrenildi.
GEÇEN SEZON 45 MAÇTA 13 GOL AKTKISI
22 yaşındaki Poku, geçen sezon Leverkusen formasıyla 45 resmi maçta 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve geçen sezon 10 milyon Euro'ya Leverkusen'e transfer olan Poku'nun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.