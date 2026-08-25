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        Haberler Dünya Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi: "Vücudumdan memnunum"

        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi: "Vücudumdan memnunum"

        Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ukrayna ziyaretinin ardından kendisine burnundaki 'küçük noktayı düzeltmeyi' teklif eden bir plastik cerrahtan mesaj geldiğini açıkladı. Frederiksen, "Vücudumdan memnunum, bir erkek plastik cerrahın bu konuda fikrine ihtiyacım yok" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kendisine sosyal medya üzerinden güzellik tavsiyeleri verilmesinden artık bıkmış durumda olduğunu dile getirdi.

        48 yaşındaki Frederiksen, pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, devam eden savaş nedeniyle hava saldırısı sirenlerine maruz kaldığı Ukrayna ziyaretinden yeni döndüğünü ve eve geldiğinde bir plastik cerrahtan burnundaki 'küçük noktayı düzeltmeyi' teklif eden bir mesaj aldığını yazdı.

        Frederiksen, "Yıllar boyunca görünüşümle ilgili kaç mesaj aldığımı artık sayamıyorum. Özellikle de dişlerimin çirkin ve saçlarımın ince olduğu söyleniyor. Burnumda çirkin bir 'siğil' olduğu ve iyi niyetli bir şekilde biraz botoks yaptırmam yönünde tavsiyeler alıyorum." ifadelerin kullandı.

        İskandinav ülkesinin başbakanı, plastik cerrahın teklifinin ekran görüntüsünü Instagram'da paylaştı ancak doktorun kimliğini açıklamadı.

        Ayrıca verdiği yanıtı da paylaştı:

        "Hayır, teşekkürler. Vücudumdan memnunum, gerçekten de bir erkek plastik cerrahın bu konuda fikrine ihtiyacım yok!"

        Frederiksen, Instagram paylaşımında başkalarının görünüşlerine müdahale etmediğini ve" 50 yaşına yaklaşan bir kadın olarak, olduğum haliyle bedenimden tamamen memnunum" dedi.

        "Bana yazacaksanız (ki bunu yapmanızdan memnuniyet duyarım), umarım zamanınızı daha anlamlı bir şey hakkında konuşmak için kullanırsınız. Burnum hakkında değil" diye ekledi.

        Başbakan ayrıca, kendisine gönderilen bu istenmeyen güzellik tavsiyeleri ve önerilerin kendisini "öfkelendirdiğini" belirtti ve "Bugün, her gün hepimizin taşıdığı kusursuz kusurlarla yaşamak zorunda kalan hepinizi ekstra sevgiyle düşünüyorum" dedi.

        DANİMARKA'NIN İKİNCİ KADIN BAŞBAKANI

        Sosyal Demokrat siyasetçi Frederiksen, Danimarka'nın ikinci kadın başbakanı ve şu anda üçüncü döneminde. Bu durum onu Avrupa'nın en uzun süredir görev yapan ve en deneyimli liderlerinden biri haline getiriyor. Frederiksen, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye 2019'un ortalarından bu yana liderlik ediyor.

        Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a yönelik emellerine karşı kararlı tutumunu sürdüreceğine ve Rusya'nın saldırı savaşına karşı Ukrayna'ya desteğini devam ettireceğine söz verdi.

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