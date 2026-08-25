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        Haberler Gündem Güncel Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!

        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. İddialara göre başkalarına ait lüks evleri piyasa değerinin altında ilana koyup müşterilere gösteren şüpheliler, güven sağladıktan sonra kapora veya konut bedelini aldı ancak satışı gerçekleştirmedi. Bu yöntemle 30 olayda 25 milyon liradan fazla vurgun yaptıkları belirlenen 13 şüpheliye yönelik İstanbul, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu

        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir dolandırıcılık şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmayı yürütmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi. Polis, şikâyete konu emlak şirketini ve şirket üzerinden gerçekleştirilen konut satış işlemlerini mercek altına aldı.

        İlk incelemelerde olayın tek bir mağdurla sınırlı olmayabileceğine ilişkin bulgulara ulaşılması üzerine soruşturma genişletildi.

        DOLANDIRICILIK BÜRO TEKNİK TAKİBE BAŞLADI

        Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte nisan ayında şüphelilere yönelik teknik takip ve iletişimin dinlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bir yandan teknik çalışma sürdürülürken diğer yandan benzer yöntemlerle mağdur edildiklerini belirten vatandaşların başvuruları ve ifadeleri dosyaya girmeye başladı.

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        BİRÇOK MAĞDUR ÇIKTI

        Dolandırıcılık Büro ekipleri, mağdurların anlatımları, para hareketleri ve teknik takipten elde edilen bilgileri bir araya getirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin vatandaşları nasıl tuzağa düşürdükleri adım adım ortaya çıkarıldı.

        ÖNCE UCUZ EV İLANI VERDİLER

        İddiaya göre sistem şöyle işliyordu: Şüpheliler, internet sitelerinde farklı kişilere ait konutları piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa çıkarıyordu. Uygun fiyatlı ev ilanını gören ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar emlak şirketiyle irtibata geçiyordu. Şirkete gelen müşterilere beğendikleri evler gösteriliyor, ardından fiyat konusunda anlaşma sağlanıyordu.

        EVİ GÖSTERİP PARAYI ÖNCEDEN ALDILAR

        Müşterinin eve güvenmesinin ve satın almaya karar vermesinin ardından şüpheliler bu kez ikinci aşamaya geçiyordu. İddiaya göre vatandaşlardan kimi zaman kapora, kimi zaman ise konut bedelinin tamamı veya bir bölümü satış işlemi gerçekleşmeden önce alınıyordu. Ancak para alındıktan sonra satış işlemi gerçekleştirilmiyordu.

        “SATICI VAZGEÇTİ” DİYEREK OYALADILAR

        Polisin tespitlerine göre şüpheliler, parayı aldıktan sonra bu kez çeşitli gerekçeler öne sürmeye başlıyordu. Müşterilere, “Ev sahibi satıştan vazgeçti”, “Satış işleminde sorun çıktı” şeklinde bahaneler sunulduğu, vatandaşların bu yöntemle oyalandığı ve alınan paraların geri ödenmediği belirlendi. Böylece ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan vatandaşların milyonlarca lirasının şüphelilerin eline geçtiği öne sürüldü.

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        EVİNİ, ARACINI SATAN DA KREDİ ÇEKEN DE VAR

        Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise mağdurların ev sahibi olabilmek için yaptıkları fedakârlıklar oldu. Bazı mağdurların satın almak istedikleri konutun parasını karşılayabilmek için ev, iş yeri veya araç gibi mal varlıklarını sattıkları, bazılarının ise bankalardan kredi çektikleri belirlendi. Vatandaşların bu şekilde elde ettikleri paraları satın almak istedikleri konutlar için şüphelilere verdikleri değerlendirildi.

        30 AYRI EYLEM, 25 MİLYON LİRADAN FAZLA ZARAR

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aynı yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen 30 ayrı eylem tespit edildi. Dosyada şu ana kadar ortaya çıkarılan toplam maddi mağduriyetin 25 milyon liradan fazla olduğu belirlendi. Tek bir mağdurun yaklaşık 3 milyon lira zarara uğradığı, ikinci en yüksek mağduriyetin 2 milyon 730 bin lira, bir diğer mağduriyetin ise 2 milyon 550 bin lira olduğu tespit edildi. Polis, nisan 2026’dan itibaren aynı yöntemle mağdur edilmiş başka kişilerin de olabileceğini değerlendirerek çalışmalarını genişletti.

        3 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

        Aylar süren teknik takip, mağdur ifadeleri ve elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 13 şüphelinin yakalanması amacıyla 25 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul, Sinop ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        HESAPLARA BLOKE, MAL VARLIKLARINA TEDBİR

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik de önemli bir adım atıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin talebi üzerine şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Şüphelilerin üzerlerine kayıtlı 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ve 6 araca tedbir kararı alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmaya devam ediliyor.

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