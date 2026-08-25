Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta: Yeni bir dönemin kapıları açılacak, Terörsüz Türkiye Süreci için 4 alt komisyon kuruluyor, 'Fiyat için DM' yazanlara ceza

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT'TA: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta program düzenlendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak" dedi. Erdoğan sözlerine "Kan tüccarları, terörden nemalanan fırsatçılar, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak." şeklinde devam etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İÇİN 4 ALT KOMİSYON KURULUYOR

Terörsüz Türkiye Süreci'nde Takip ve Değerlendirme Kuruluna bağlı 4 alt komisyon oluşturulacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların teslim sürecini takip ederken; İzleme ve Tespit Alt Komisyonu bölgedeki durumu denetleyecek. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonunda Adalet Bakanlığı yetkilileri ile hakim ve savcılar görev alacak ve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularını inceleyecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye’ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak.

ALİHAN KURİŞ'İN GÖZALTINA ALINMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasının 3'üncü dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 38'i gözaltına alınırken, 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Öte yandan tutuklanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AİHM'DEN OSMAN KAVALA İÇİN HAK İHLALİ KARARI

AİHM, Gezi Parkı Davası hükümlüsü Osman Kavala hakkında hak ihlali kararı verdi. Kararda 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği belirtildi

MÜCTEBA HAMANEY’İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturuma ait görüntüler yayınlandı. Hamaney'in görüntüsü çok nadir paylaşılıyor, o yüzden bu video önemli... Ancak görüntülerin hangi tarihte ve hangi kapsamda gerçekleştirilen bir toplantıya ait olduğuna ilişkin detay verilmedi.

ABD, ŞAM’I TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı. Kararla birlikte HTŞ'nin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt" statüsü de kaldırıldı.

"ABD'NİN 'SURİYE' KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

'FİYAT İÇİN DM' YAZANLARA CEZA

Ticaret Bakanlığı; ev ve araba ticaretinde sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada sosyal medya mecralarında Elektronik İlan Doğrulaması yapılmış ilan linkinin yanı sıra, ilan fiyatına da mutlaka yer verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda 'Fiyat bilgisi için DM' ifadesini kullanan 42 emlakçı ve 40 galeriye, toplam 8.2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

FİLENİN SULTANLARI 3'TE YAPTI

Ve Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Milliler, A Grubu'ndaki 3. maçında karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

İTALYA'DA YAYALARA YENİ TRAFİK KURALI

İtalya'dan dikkat çeken bir trafik yasası taslağı var şimdi... Ülkede karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanan yayalara 75 eurodan başlayan para cezası getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeyle dikkati dağılan yayaların neden olduğu kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.