2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu.

Çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş ve Elbani'nin hamile olduğu öğrenilmişti.

Elbani, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldırım ve Elbani bebeklerine Kerem adını verdi.

Çift sosyal medya hesaplarından oğullarıyla yaptıkları paylaşımda, "Allah'ın izniyle bir erkek çocuk sahibi olduk. Ona Kerem adını verdik. İnşallah Allah, onu gözümüzün nuru eylesin" ifadelerini kullandı.