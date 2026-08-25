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        Haberler Magazin Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu

        Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu

        ️Murat Yıldırım ile İman Elbani'den güzel bir haber daha geldi. Çift, ikinci bebeklerine kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Ünlü çiftten müjdeli haber

        2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu.

        Çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş ve Elbani'nin hamile olduğu öğrenilmişti.

        Elbani, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldırım ve Elbani bebeklerine Kerem adını verdi.

        Çift sosyal medya hesaplarından oğullarıyla yaptıkları paylaşımda, "Allah'ın izniyle bir erkek çocuk sahibi olduk. Ona Kerem adını verdik. İnşallah Allah, onu gözümüzün nuru eylesin" ifadelerini kullandı.

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        #Murat Yıldırım
        #İman Elbani
        #Hamile
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