Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin ekonomi politikalarından dış politika başlıklarına, güvenlik meselelerinden terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin çevresindeki krizlere rağmen istikrarını koruduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini ifade ederek tüm kesimlere ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

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"TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR, İSTİKAMETİ BELLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Ahlat’ın tarihsel önemine vurgu yaparak başladı. Belh ve Buhara ile birlikte Kubbetülislam unvanına sahip üçüncü şehir olarak nitelendirdiği Ahlat’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nden İstiklal Harbi’ne, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar Türkiye için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle andı.

Ahlat’ın son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeler, valilik ve Okçular Vakfı ile birlikte ilçenin tarih, kültür ve turizm merkezi haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkların ele alındığını belirtti.

"KRİZ DÖNEMİNİ POPÜLİZME TEVESSÜL ETMEDEN YÖNETİYORUZ"

Türkiye’yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini ifade ederek, "Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz" dedi.

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İran-ABD geriliminin etkilerinin zamanla azalacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Allah’ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Eninde sonunda menziline ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÇOK CİDDİ GÜÇ KAZANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a da değindi.

Söz konusu düzenlemenin terörsüz Türkiye sürecine önemli katkı sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı siyasi partilerin ülkenin geleceği konusunda aynı zeminde buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin sorunlarını çözme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

"HERKES ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMALI"

Terörsüz Türkiye sürecinin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi aktörlere ve toplumun tüm kesimlerine sorumluluk çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum" diyerek, Türkiye’nin terör sorununu geride bırakması için ortak iradenin önemine dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mesele iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.

Süreci zora sokacak açıklama ve girişimlerden uzak durulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna hayati meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.

"TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ AMACI BARIŞ VE İSTİKRARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye’nin Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Körfez, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’da barış, adalet ve istikrarı önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin bölgesinde huzur ortamının oluşmasını hedeflediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bölgemizin tamamında barış, adalet, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yoktur" dedi.

"KİMSE BİZE ROTA VE SINIR ÇİZEMEZ"

Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bize rota ve sınır çizemez. Bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye’nin çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarihsel sorumlulukları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bölgede barış, güvenlik ve refahın tesis edilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.