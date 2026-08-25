Ernest Poku ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş için yeni bir gelişme yaşandı. Orta saha rotasyonuna 23 yaş kontenjanına uygun bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Fabio Miretti ile el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

23 yaşındaki İtalyan futbolcunun 24 saat içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, Miretti'yi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

ITALIANO GÖRÜŞTÜ

Fabio Miretti ile görüşme gerçekleştiren teknik direktör Vincenzo Italiano, genç oyuncunun transferinde önemli bir rol oynadı.

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PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Fabio Miretti, 1 gol ve 3 asiste imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.