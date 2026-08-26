Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin ziyareti sırasında Vahap Seçer’in kendisine eşlik etmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Özgür Özel’in daha sonra Seçer ile görüşmesi CHP’nin tepkisine neden oldu.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özel’in artık başka bir partinin genel başkanı olduğunu belirterek, siyasi etik gereği buna uygun davranması gerektiğini savundu.

Sarı, “Özgür Özel CHP’li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve buna uygun davranmalı, siyasi etik de bunu gerektirir. Vahap Seçer safını belirlemiş, iş bitmiş, 'Atatürk’ün yolunda CHP’deyim’ demiş. Neden mesaj atıyor? Artık bıraksın bu işleri” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"MANSUR YAVAŞ" AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ederek bağımsız kalacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Yavaş’ın CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirten Sarı, CHP Genel Merkezi’nin Yavaş ile düzenli olarak görüştüğünü söyledi.

Sarı, “Mansur Bey’in pozisyonu şu an CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı. Başka bir açıklama olana kadar da böyle kabul ediyoruz. Zaten Genel Merkez olarak sürekli görüşüyoruz. Ben görüşüyorum, Sayın Genel Başkanımız görüşüyor. Zaten CHP’nin içinde” dedi.

REKLAM

BELEDİYE BAŞKANI-İL BAŞKANI DENGESİ

Sarı, CHP’nin önümüzdeki dönemde il ve ilçe örgütlerini güçlendirmeyi planladığını da açıkladı.

Belediye başkanları ile il başkanları arasındaki dengenin son dönemde bozulduğunu ifade eden Sarı, bu dengeyi Yeniden kurmak istediklerini belirtti. İl başkanının bulunduğu kentte genel başkanın ve partinin temsilcisi olduğunu kaydeden Sarı, belediye başkanlarının ise partinin belirlediği politikaların sahadaki uygulayıcısı olduğunu vurguladı.

KURULTAY ÖNCESİ MANİFESTO HAZIRLIĞI

CHP Sözcüsü Sarı, olağan kurultay öncesinde partinin örgütlenme yapısına ilişkin bir manifestonun da kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyledi. Sarı, CHP’nin nasıl bir parti örgütü istediğini ortaya koyacak çalışmanın kurultay sürecinde gündeme gelebileceğini belirtti.