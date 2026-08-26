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        Haberler Ekonomi Emlak Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        İstanbul'un 5 ilçesinde metrekare fiyatı Avrupa'daki ortalama şato fiyatını aştı. Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy ve Beykoz'da konutlar 2.257 Euro'luk Avrupa şato ortalamasının üzerinde satılıyor

        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Castle Collector’ın Temmuz 2026’da yayımlanan “The Castle Price Index 2026” raporu, Avrupa’daki şato piyasasını kapsamlı şekilde ortaya koydu.

        10 ülkede 36 platformdan toplanan 1.247 canlı ilan ve Fransa, İngiltere, İskoçya, Hollanda gibi ülkelerin resmi tapu kayıtlarına dayanan doğrulanmış satış verilerine göre Avrupa’da tipik bir şatonun ortalama talep fiyatı 1,74 milyon Euro. Ortalama büyüklük yaklaşık 750 m² civarında. Metrekare başına ortalama talep fiyatı ise 2.257 Euro.

        Rapora göre şato ne kadar büyükse metrekare fiyatı o kadar düşüyor. Örneğin 100-500 m² bandında 2.988 €/m² iken 5.000 m² üstünde 775 €/m²’ye iniyor.

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        Avrupa Ülke Ülke Şato Metrekare Fiyatları (Mart 2026 talep fiyatları)

        Ülke Ortalama €/m²
        Fransa 2.292
        İtalya 1.698
        İspanya 2.421
        Belçika 2.184
        Almanya 2.140
        Birleşik Krallık 2.787
        İrlanda 3.333
        Portekiz 2.957
        Avusturya 4.478
        Polonya 778
        Tüm Avrupa 2.257

        Endeksa verilerine göre İstanbul genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 65.078 TL. Euro bazında bu rakam yaklaşık 1.162 Euro/m²’ye denk geliyor. Ancak prestijli ilçelerde tablo tamamen değişiyor:

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        İlçe Ortalama TL/m² Ortalama €/m²
        Beşiktaş 182.468 3.258
        Kadıköy 169.123 3.020
        Sarıyer 155.635 2.779
        Beykoz 137.210 2.450
        Bakırköy 135.669 2.423
        Üsküdar 113.259 2.022
        Adalar 116.403 2.079

        Tablodan da görüldüğü gibi ortalama değerlere bakıldığında Beykoz, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer’de bir daire almak, Avrupa’nın şato almaktan daha yüksek metrekare maliyetine sahip.

        Tabii Castle Price Index raporu şatoların “ucuz kısmının” sadece satın alma bedeli olduğunu vurguluyor. Restorasyon maliyeti çoğu zaman satın alma bedelinin 5-10 katına çıkabiliyor, yıllık bakım ise 50-100 bin Euro bandında. Buna rağmen, İstanbul’un Boğaz ve deniz manzaralı prestijli ilçelerinde “sadece bir daire” için ödenen metrekare fiyatı, Avrupa’nın tarihi şatolarını geride bırakıyor.

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        #Kadıköy
        #beşiktaş
        #ŞATO
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