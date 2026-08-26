Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

Castle Collector’ın Temmuz 2026’da yayımlanan “The Castle Price Index 2026” raporu, Avrupa’daki şato piyasasını kapsamlı şekilde ortaya koydu.

10 ülkede 36 platformdan toplanan 1.247 canlı ilan ve Fransa, İngiltere, İskoçya, Hollanda gibi ülkelerin resmi tapu kayıtlarına dayanan doğrulanmış satış verilerine göre Avrupa’da tipik bir şatonun ortalama talep fiyatı 1,74 milyon Euro. Ortalama büyüklük yaklaşık 750 m² civarında. Metrekare başına ortalama talep fiyatı ise 2.257 Euro.

Rapora göre şato ne kadar büyükse metrekare fiyatı o kadar düşüyor. Örneğin 100-500 m² bandında 2.988 €/m² iken 5.000 m² üstünde 775 €/m²’ye iniyor.

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Avrupa Ülke Ülke Şato Metrekare Fiyatları (Mart 2026 talep fiyatları)

Ülke Ortalama €/m² Fransa 2.292 İtalya 1.698 İspanya 2.421 Belçika 2.184 Almanya 2.140 Birleşik Krallık 2.787 İrlanda 3.333 Portekiz 2.957 Avusturya 4.478 Polonya 778 Tüm Avrupa 2.257

Endeksa verilerine göre İstanbul genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 65.078 TL. Euro bazında bu rakam yaklaşık 1.162 Euro/m²’ye denk geliyor. Ancak prestijli ilçelerde tablo tamamen değişiyor:

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İlçe Ortalama TL/m² Ortalama €/m² Beşiktaş 182.468 3.258 Kadıköy 169.123 3.020 Sarıyer 155.635 2.779 Beykoz 137.210 2.450 Bakırköy 135.669 2.423 Üsküdar 113.259 2.022 Adalar 116.403 2.079

Tablodan da görüldüğü gibi ortalama değerlere bakıldığında Beykoz, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer’de bir daire almak, Avrupa’nın şato almaktan daha yüksek metrekare maliyetine sahip.

Tabii Castle Price Index raporu şatoların “ucuz kısmının” sadece satın alma bedeli olduğunu vurguluyor. Restorasyon maliyeti çoğu zaman satın alma bedelinin 5-10 katına çıkabiliyor, yıllık bakım ise 50-100 bin Euro bandında. Buna rağmen, İstanbul’un Boğaz ve deniz manzaralı prestijli ilçelerinde “sadece bir daire” için ödenen metrekare fiyatı, Avrupa’nın tarihi şatolarını geride bırakıyor.