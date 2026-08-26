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        Haberler Dünya ABD'nin İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddiası

        ABD'nin İran'a askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddiası

        Axios'un haberinde, ABD, İran'a yönelik stratejisinde askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        "ABD İran'a ekonomik baskı ve deniz ablukasını öne çıkaracak"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarına Washington'ın İran'a yönelik stratejisinde askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracağını söylediği öne sürüldü.

        Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililere göre, Rubio, müttefik ülkelerin mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği son telefon görüşmelerinde Başkan Donald Trump yönetiminin güncel İran stratejisini aktardı.

        Rubio'nun görüşmelerde, Washington'ın "şu aşamada" İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeyi öngörmediğini ifade ettiğini belirten bir yetkili, buna karşılık deniz ablukası ve Hazine Bakanlığı tarafından duyurulan yeni yaptırımlar aracılığıyla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya odaklanacağı mesajını verdiğini ileri sürdü.

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        ABD'nin yeni askeri harekatları planlamadığını Rubio'nun muhataplarına net şekilde ilettiğini vurgulayan ABD'li yetkili, ancak İran'ın ilk saldıran taraf olması halinde askeri misilleme seçeneğinin masada kalmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

        "Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi kırılma noktası" iddiası

        Bir başka ABD'li yetkili ise ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemesini çatışma sürecinde bir kırılma noktası olarak nitelendirerek, bu adımla İran'ın elindeki en önemli baskı unsurlarından birinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu.

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        ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekler yerine ekonomik seçenekleri gündemine almasının ABD'de yapılacak ara seçimler sonrasına kadar sürebileceğini ileri süren yetkili, sonrasında ise İran'a karşı askeri harekat seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceği yorumunu yaptı.

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        #haberler
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