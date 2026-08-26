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        Haberler Ekonomi Teknoloji 100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak

        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak

        Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starship roketlerinin fırlatılması için Louisiana'da 100 milyar dolarlık yeni bir üs kuracak. "Starbase Louisiana" adı verilen tesisin inşasına 2027'de başlanması, ilk fırlatmanın ise 2029'da gerçekleştirilmesi planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 08:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak

        SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde bugüne kadarki en büyük roket fırlatma kompleksini kurmaya hazırlanıyor. Şirket, Gulf Coast'taki Vermilion Parish bölgesinde hayata geçirilecek proje için 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

        "Starbase Louisiana" adı verilen tesis, SpaceX'in Teksas'taki mevcut üssünden çok daha büyük olacak. Yaklaşık 125 bin dönümlük alana kurulması planlanan kompleksin, tamamlandığında yılda binlerce fırlatmayı destekleyebilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

        İLK FIRLATMA 2029'DA

        SpaceX'in planına göre tesisin inşasına 2027 yılında başlanacak. Şirket, ilk Starship fırlatmasını 2029'da gerçekleştirmeyi hedefliyor. Louisiana Ekonomik Kalkınma Kurumu ise tesisin ilk operasyonlarının 2030'da başlamasının beklendiğini belirtiyor.

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        Komplekste 5 fırlatma kompleksi ve toplam 10 fırlatma rampası bulunması planlanıyor. Ayrıca yakıt üretim tesisleri, enerji altyapısı, roket işleme alanları, derin su taşımacılığı imkanları ve çalışanlar için konutların da projede yer alması öngörülüyor.

        SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, Louisiana'daki tesisin şirketin Starship operasyonlarını büyük ölçüde genişletmesine imkan sağlayacağını belirtti.

        3 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

        Projenin Louisiana ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. SpaceX'in doğrudan 3 bin yeni istihdam oluşturması planlanırken, eyalet yönetimi dolaylı istihdamla birlikte toplam etkinin 11 binin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

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        Doğrudan yaratılacak pozisyonların ortalama yıllık ücretinin yaklaşık 92 bin 600 dolar olması bekleniyor.

        STARSHIP VE YAPAY ZEKA UYDULARI İÇİN KRİTİK MERKEZ

        SpaceX'in Louisiana yatırımı, şirketin Starship programını hızlandırma hedefinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

        Elon Musk, Starship'i yalnızca Ay ve Mars görevleri için değil, Starlink uydu ağının genişletilmesi ve gelecekte yörüngede yapay zeka veri merkezleri kurulması açısından da kritik bir araç olarak değerlendiriyor. Louisiana'nın konumu, özellikle belirli uydu yörüngelerine erişim açısından şirkete avantaj sağlayabilir.

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        SpaceX'in mevcut Starbase tesisi Teksas'ta bulunuyor. Şirket ayrıca Florida'da iki Starship fırlatma rampası inşa ediyor. Louisiana'daki yeni tesis ise SpaceX'in ABD'deki dördüncü fırlatma merkezi olacak.

        ÇEVRE TARTIŞMASI DA BERABERİNDE GELDİ

        Projenin büyüklüğü kadar, kurulacağı bölgenin hassas ekosistemi de tartışma konusu oldu. Tesis, önemli bir sulak alan niteliğindeki Pecan Adası bölgesinde kurulacak.

        SpaceX, projenin doğal yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak ve kıyı sulak alanlarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla restorasyon ve çevre koruma çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Ancak çevre örgütleri, roket fırlatmalarının bölgedeki sulak alanlar ve göçmen kuşlar üzerindeki olası etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor.

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        SpaceX'in Louisiana yatırımı, ABD'nin ticari uzay fırlatmalarını artırma hedefleriyle de örtüşüyor. ABD yönetimi, 2030'a kadar ülkedeki yıllık fırlatma ve yeniden giriş sayısını 1.000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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        #SpaceX
        #Uzay üssü
        #Elon Musk
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