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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti

        Zonguldak'ta kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti

        Zonguldak Ereğli'de bir kaplumbağayı ayağıyla ezerek öldürdüğü görüntüler sanal medyada yayılan Arzu S. gözaltına alındı. Görüntülerin 15 yıl önceye ait olduğu belirlenirken, Arzu S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti

        Sanal medyada, bir kadının ayağına giydiği bot ile evin içinde, tekme darbeleriyle kaplumbağanın kabuğunu kırarak, öldürdüğü görüntüler yayıldı.

        DHA'nın haberine göre, görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Arzu S'nin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşadığı belirlendi. Arzu S. (37) polis tarafından gözaltına alındı.

        Görüntülerin 15 yıl öncesine ait olduğu tespit edilirken, Arzu S. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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