Beşiktaş'ın anlaştığı Ernest Poku bu gece İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, Ernest Poku'yu renklerine bağlıyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı kulüp için İstanbul'a geliyor.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 23:08 Güncelleme:
Yaz transfer döneminin en hızlı ekiplerinden Beşiktaş, sağ kanat transferini tamamladı. Siyah-beyazlılar, Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku ile anlaşmaya vardı.
Yönetim, 22 yaşındaki oyuncuyu Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Hollandalı sağ kanat siyah-beyazlılara katılmak için gece saat 01.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak. Poku sağlık kontrolllerinin ardından takıma katılacak.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Ernest Poku için Bayer Leverkusen'e 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca şartlara bağlı satın alma opsiyonunun 20 milyon euro olacağı da öğrenildi.
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PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan Ernest Poku, 5 gol ve 8 asiste imza attı.
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