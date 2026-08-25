"DÜNYA SENİ SEVİYOR"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Üzüntüyle bildiriyorum ki, en büyük Country şarkıcılardan biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton, hayatını kaybetti. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18:00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayrağını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor.