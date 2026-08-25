Dolly Parton hayatını kaybetti
Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayata veda etti. Vefat haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sanatçının anısına ülke genelinde bayrakların bir hafta yarıya indirileceğini açıkladı
'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parton'ın vefatı, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajla duyuruldu.
Açıklamada, sanatçının Amerika'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Parton'ın yeğeni Brian Seaver yaptığı açıklamada, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçının 59 yıllık hayat arkadaşı Carl Thomas Dean de 2025 yılında yaşamını yitirmişti.
Country efsanesinin vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump da bir taziye mesajı yayımladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Parton’ın anısına ülke genelindeki Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.
"DÜNYA SENİ SEVİYOR"
Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Üzüntüyle bildiriyorum ki, en büyük Country şarkıcılardan biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton, hayatını kaybetti. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18:00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayrağını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor.
Dolly Parton, 1978 yılından bu yana 7 kez Grammy Ödülü kazanmış, ayrıca 42 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Bunların yanı sıra Akademi, Tony ve Emmy ödüllerine de aday gösterilmiştir.
Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA