Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dolly Parton hayatını kaybetti

        Dolly Parton hayatını kaybetti

        Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayata veda etti. Vefat haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sanatçının anısına ülke genelinde bayrakların bir hafta yarıya indirileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 22:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        'Jolene' ve 'I Will Always Love You' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parton'ın vefatı, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajla duyuruldu.

        2

        Açıklamada, sanatçının Amerika'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Parton'ın yeğeni Brian Seaver yaptığı açıklamada, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.

        3

        Ünlü sanatçının 59 yıllık hayat arkadaşı Carl Thomas Dean de 2025 yılında yaşamını yitirmişti.

        4

        Country efsanesinin vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump da bir taziye mesajı yayımladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Parton’ın anısına ülke genelindeki Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.

        5

        "DÜNYA SENİ SEVİYOR"

        Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Üzüntüyle bildiriyorum ki, en büyük Country şarkıcılardan biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton, hayatını kaybetti. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18:00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayrağını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor.

        6

        Dolly Parton, 1978 yılından bu yana 7 kez Grammy Ödülü kazanmış, ayrıca 42 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Bunların yanı sıra Akademi, Tony ve Emmy ödüllerine de aday gösterilmiştir.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dolly Parton
        #Donald Trump
        #Country
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"