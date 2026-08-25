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        Haberler Dünya Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi

        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi

        YPG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye yönetimiyle varılan anlaşma kapsamında YPG'nin sözde "özerk yönetim" yapısı ile bağlı askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiğini açıkladı. Abdi, örgüt güçlerinin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 21:34 Güncelleme:
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        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi

        Terör örgütü YPG’den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı.

        Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

        "FESHETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

        Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

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