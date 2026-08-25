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        Haberler Objektife Takılanlar Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın aşk dolu tekne tatili

        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın aşk dolu tekne tatili

        Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, ailelerinin de eşlik ettiği Göcek tatilinde objektiflere takıldı. Aşıklar, denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yakın zamanda nikâh masasına oturacakları konuşulan Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız, tatil için Göcek'i tercih etti.

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        Çift, aile fertlerinin de eşlik ettiği tekne tatilinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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        Güne denize girerek başlayan Ata Ayyıldız'ın aksine Sıla Türkoğlu, kahve keyfiyle güne başladı.

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        Sevgilisiyle yakından ilgilenen Türkoğlu, Ayyıldız'a birkaç kez havlu uzattı.

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        Daha sonra teknenin arka kısmına geçen Türkoğlu, sevgilisinin yüzünü okşayarak aşk dolu anlar yaşadı.

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        Öğle saatlerinde teknede bir araya gelen çift, denize girdi.

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        Türkoğlu ve Ayyıldız, bir süre baş başa yüzerek serinledi.

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        Denize girmeden önce sevgilisinden fotoğrafını çekmesini isteyen Türkoğlu'nun bu ricası karşılıksız kalmadı.

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        Yaklaşık yarım saat denizde kalan çift, ardından tekneye döndü.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
        #tatil
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