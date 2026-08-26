ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi doğruladı: Göçmen vizesi başvurularını durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD'nin kamu yardımlarına bağımlı hale gelebileceğini düşündüğü başvuru sahiplerine erişimi sınırlandırmak ve kısıtlamaları sıkılaştırmak amacıyla ABD'ye yönelik tüm göçmen vizesi başvurularını geçici olarak durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, uygulamayı salı günü doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, dünya genelindeki tüm ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında ağustos ayında küresel bir eğitim programı başlatıldığını ve vize hizmetlerine ilişkin randevuların bu eğitime yer açacak şekilde yeniden düzenleneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, eğitimin içeriği ve ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Bakanlık, eğitimin konsolosluk görevlilerinin ABD'deki kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimali bulunan başvuru sahiplerini elemesine ve vize başvuru sahiplerinin 'kapsamlı ve tutarlı' biçimde değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, uygulamanın vize başvuru sahiplerinin ABD'deki kamu yardımlarına bağımlı hale gelmesini önleyeceğini savundu.

FINANCIAL TIMES YAZMIDI

Vize randevularının durdurulması kararını daha önce Financial Times haberleştirmişti. Gazete, ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakatları planlanmış göçmen vizesi başvuru sahiplerine randevularının yeniden düzenleneceğine ilişkin e-postalar gönderildiğini ve yeni tarih konusunda daha sonra bilgilendirileceklerinin bildirildiğini aktarmıştı.

200 BİN KİŞİNİN VİZESİ İPTAL OLACAK

Trump yönetimi bu hafta ayrıca, ülkeye başlangıçta turizm veya iş amacıyla giren sığınmacıların vizelerini iptal etmeye yönelik planlarını açıkladı. Halihazırda sığınma başvurusunda bulunan 200 bin kişiye kadar kişinin bu uygulamadan etkilenebileceği belirtiliyor. Bu gerçekleşirse, ABD tarihindeki en büyük toplu vize iptali olacak. Uygulama, İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülüyor.

Associated Press'in haberine göre Trump döneminde vize başvuru sahipleri, sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi ve işlem ücretlerine getirilen ek maliyetler de dahil olmak üzere yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

TRUMP YÖNETİMİNDE KISITLAMALAR SIKILAŞTI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki ikinci döneminde göçmenlere yönelik uyguladığı baskı politikalarının ülke içindeki güvenliği artırmayı amaçladığını söylüyor. Trump, düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı başkanlığının temel politikalarından biri haline getirirken, vizeler ve Green Card'a yönelik yeni kısıtlamalar getirdi ve neredeyse tüm göçmen programlarını sona erdirdi.

Ancak bu politikalar bazı hukuki engellerle karşılaştı. ABD'de bir yargıç, Trump yönetiminin 75 ülkeden gelen başvuru sahiplerine göçmen vizesi verilmesini askıya alan politikasını iptal etti. Yargıç, söz konusu politikanın Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yasal yetkisini aştığına hükmetti.

Trump, 2024 seçim kampanyasında düzensiz göçü durdurma vaadinde bulunmuştu. Ancak yönetimi yasal göçü de zorlaştırdı; örneğin belirli çalışma vizelerine başvuranlardan yeni ve yüksek ücretler talep edilmeye başlandı.