Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin uyması gereken kurallarda yeni bir dönem başladı.

Düzenlemeye göre basit konaklama turizm işletme belgesi, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında devredilemeyecek. Bu hükme aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kanun hükümleri valilik tarafından uygulanacak.

25 ODA VE ÜZERİ TESİSLERE RESEPSİYON ŞARTI

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle basit konaklama tesisleri için asgari nitelikler ayrıntılı şekilde belirlendi.

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Buna göre kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan tesislerde resepsiyon bulunması zorunlu olacak.

Tesislerde yiyecek ve içecek servisi yapılması halinde kullanılan malzemelerin, saklama ve servis sırasında bozulmalarını önleyecek uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekecek.

Ayrıca tesislerde ilk yardım malzemelerinin bulundurulması ve ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edilmesi şartı getirildi.

Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli yapılması, haşereyle düzenli mücadele yürütülmesi de zorunlu hale getirildi.

HAVUZLARA YENİ GÜVENLİK KRİTERLERİ

Yüzme havuzu bulunan tesisler için de kapsamlı güvenlik ve hijyen şartları getirildi.

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Havuzların uygun ve nitelikli malzemeyle kaplanması, taşma oluğu veya benzer bir sistemin bulunması, sürekli filtrasyon ve dezenfeksiyon yapılması gerekecek.

Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin düzenlemesi bulunacak. Havuzlarda emniyet basamakları ve derinliğin değiştiği kademelerde ölçü bilgileri yer alacak.

Çocuklar için en fazla 50 santimetre derinliğinde ayrı bir havuz bulunması da şartlar arasında yer aldı.

Havuz kullanım kurallarının Türkçe ve en az iki yabancı dilde levhayla belirtilmesi, soyunma kabini ve duş bulunması da zorunlu olacak.

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Ayrıca havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak en az iki sertifikalı cankurtaran bulundurulması gerekecek.

Sadece 12 yaş ve üzeri müşterileri kabul eden tesislerde, bu durum müşterilere önceden bildirilmek kaydıyla çocuk havuzu şartı aranmayacak. Ancak tesisin bu işletme politikasını değiştirmesi halinde çocuk havuzu yapılması zorunlu olacak.

EĞLENCE HAVUZLARINA DA PERSONEL ŞARTI

Kaydırak, şelale, dalga havuzu ve benzeri eğlence amaçlı su aktivitelerinin gerçekleştirildiği havuzlarda da yeni kurallar uygulanacak.

Bu havuzların faal olduğu dönemlerde düzen ve güvenliği sağlamakla görevli personel bulundurulacak. Havuz çevresinde kaymayı önleyici zemin kaplaması ve suyun temizliğini sürekli sağlayan sistem bulunacak.

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Havuz kullanım kurallarının Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtilmesi de zorunlu olacak.

ODALARDA BULUNMASI GEREKENLER TEK TEK BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeyle yatak odalarının asgari donanımları da belirlendi.

Odalarında standartlara uygun yatak, kişi başına bir yastık, yastık kılıfı, el ve banyo havlusu, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı ve perde veya benzeri düzenlemelerin bulunması gerekecek.

Elektronik kilit bulunmayan oda kapılarında ise ilave kilit sistemi yapılacak.

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Banyolarda suyun yayılmasını engelleyecek eşik veya benzeri düzenleme ile duş kabini veya duş perdesi, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun bulundurulacak.

YENİ ŞARTLAR 1 KASIM'DA BAŞLIYOR

Yönetmeliğin belge devrine ilişkin düzenlemesi ile diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Basit konaklama tesislerinin asgari niteliklerini düzenleyen yeni 8/A maddesindeki resepsiyon, yiyecek-içecek muhafazası, ilk yardım, temizlik, havuz, eğlence havuzu ve oda standartlarına ilişkin hükümler ise 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

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Düzenlemeyle birlikte plaj işletmeleri ve basit konaklama tesislerinin yönetmelikte belirlenen nitelikleri sağlaması zorunlu hale getirildi. Denetimlerde Bakanlık kontrolörleri de görev alabilecek.