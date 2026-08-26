Av sezonunun başlamasına sayılı günler kala balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımını tamamlayarak yeni sezona hazırladı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçıların yaklaşık 4,5 ay boyunca hazırlık yaptığını dile getirerek, "Av yasağından sonra gemilerin tadilatları başladı. 4,5 ay gibi uzun bir süre bunları yaptık. Ağların onarımı, teknelerin boyalarını gerçekleştirdik. Yeni sezona balıkçılarımız hazır" dedi.

Geçen balık avı sezonunun iyi geçtiğini belirten Çakan, "Geçen yıl Türkiye'de iyi bir hamsi avı sezonu geçirdik. Ege'de de bol miktarda sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit, yazılı ve gobene balıkçılığı oldu. Geçen sene yağmurların az olması, deniz suyu sıcaklığının fazla olması nedeniyle sezonu erken kapatmıştık. Bu sene hem iklim şartları hem yağan yağmurlardan dolayı Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut havyar tuttu. Ortalama bir palamut 1,5 milyon civarında yavru bıraktı. Bu 1,5 milyon yavrunun hemen hemen yüzde 70-80'i denizlerde tuttu. Gördüğümüz kadarıyla denizde inanılmaz derecede palamut olacağının işareti. İnşallah halkımıza bu sene bol miktarda Karadeniz'den gelecek palamut tüketimi olacak" ifadelerini kullandı.

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'İHRACATA DA OLUMLU YANSIYACAK'

Ege'de de balık bolluğu beklediklerini belirten Çakan, "Ege'de rutin olarak sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit balıkçılığı yapılıyor. Bu da bu sene sezonumuzun bereketli geçeceğinin işaretidir. Geçen yıl 10 milyon dolar civarında hamsi ihracatı oldu, palamut yoktu. Bu sene de palamudun hem ihracat kısmı hem iç tüketim kısmında inanılmaz bir talep olacağını gösteriyor" dedi. Palamudun bu sezon uygun fiyatla tüketiciye ulaşacağını ifade eden Çakan, "Bir palamudun ortalama ağırlığı 1 ila 1 kilo 250 gram civarında. Bir palamudun halkımıza 50-60 TL'den satılacağına çok eminim. Belki daha düşük fiyatlara da satılır. Çünkü denizde bu sene inanılmaz derecede palamut hareketliliği göstergesi var. Bu sene denizlerin padişahı palamut olacak. Halkımız protein ihtiyacını bol miktarda, ucuz ve kaliteli şekilde tüketecektir" diye konuştu.