MUHTEMEL 11'LER!
Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Nene, Vedat Muriqi
STAT: Groupama Stadı
HAKEM: Maurizio Mariani
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek için sahaya çıkacak.