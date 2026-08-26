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        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına: Olimpik Lyon - Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor! Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek. İşte Olimpik Lyon - Fenerbahçe mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!

        STAT: Groupama Stadı

        HAKEM: Maurizio Mariani

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek için sahaya çıkacak.

        MUHTEMEL 11'LER!

        Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Nene, Vedat Muriqi

        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 48. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 48. maçını oynayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.

        GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

        Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

        Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

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        EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

        Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

        Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

        LYON - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        #fenerbahçe
        #Olimpik Lyon
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        #Devler Ligi
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