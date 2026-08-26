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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi 9 yıl önce kurulan Azerbaycan ekibi Sabah, Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi!

        9 yıl önce kurulan Azerbaycan ekibi Sabah, Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi!

        Henüz 9 yıl önce kurulan Azerbaycan takımı Sabah, tarihi bir başarıya imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı evinde 5-2 mağlup eden Sabah, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!

        Azerbaycan ekibi Sabah, kurulduktan sadece 9 yıl sonra tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

        Geçen sezonun Azerbaycan 1. Futbol Ligi (Premier Ligi) şampiyonu Sabah, play-off turunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı eleyerek "Devler Ligi"nde lig aşamasına adını yazdırdı.

        İsrail ekibine karşı deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Sabah, dün Bakü'de oynanan rövanş maçında normal süreyi 90+4. dakikada attığı golle 3-2 önde kapattı ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda 9 kişi kalan HB Sheva karşısında 2 gol daha bulan Sabah, maçı 5-2 galip tamamladı ve lig aşamasına yükseldi.

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        4 TUR GEÇTİLER!

        Litvanyalı teknik adam Valdas Dambrauskas yönetimindeki Azerbaycan temsilcisi, lig aşamasına kalmadan önce 4 tur geçti.

        Bu zorlu yolda ilk turda Galler ekibi New Saints ekibini geçen Sabah, ikinci turda Finlandiya temsilcisi Kuopion, üçüncü turda ise Danimarka kulübü Aarhus'u eledi. Sabah, play-off turunda ise İsrail ekibi HB Sheva'yı geçerek lig aşamasına adını yazdırdı.

        Sabah, Karabağ'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan ikinci Azerbaycan temsilcisi oldu.

        Karabağ, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarını geçip grup aşamasına kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösteren ilk Azerbaycan takımı olmuştu. Karabağ, geçen sezon da lig aşamasında yer almış ve Devler Ligi'nde ikinci kez mücadele etmişti.

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        1 LİG ŞAMPİYONLUĞU, 2 AZERBAYCAN KUPASI KAZANDI

        Sabah, Azerbaycan 1. Futbol Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlarken son iki sezonda ise Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

        Azerbaycan temsilcisi, 9 yıllık tarihinde; 1 lig kupası ve 2 Azerbaycan Kupası olmak üzere 3 kupa müzesine götürdü.

        ALİYEV'DEN TEBRİK MESAJI

        Sabah'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesinden dolayı tebrik mesajı yayımlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni kurulan bir takımın bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir başarıya imza atması özel bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Kulüplerimizin dünyanın en güçlü kulüp turnuvasının ana aşamasında üst üste ikinci kez mücadele etme hakkını kazanması, Azerbaycan'ın her alanda kaydettiği ilerlemenin ve ülkemizin bir spor devleti olarak konumunun açık bir göstergesidir. Sabah Kulübüne önümüzdeki maçlarda yeni zaferler ve başarılar diliyorum."

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        #sabah
        #Azerbaycan
        #şampiyonlar ligi
        #Hapoel Beer Sheva
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