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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda

        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda

        Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasında gözler Adli Tıp raporuna çevrildi. Kabaiş ailesinin avukatı dün yaptığı açıklamada, Rojin'de iki farklı ilaç bulunduğunu açıklamıştı. Yapılacak incelemelerde ilaçların ne zaman verildiği belirlenmeye çalışılacak. Diğer yandan diatom testinin de sonuçları bekleniyor. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda

        Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözler Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak yeni rapora çevrildi. İlk incelemelerde Rojin’in mide ve iç organlarında ve midesinde bulunan iki farklı ilacın vücuduna ne zaman girdiğinin yeni raporla açıklığa kavuşması bekleniyor. Raporda ayrıca, Rojin’in ölüm nedeninin belirlenmesinde kritik önem taşıyan diatom incelemesinin sonucu da yer alacak.

        OTOPSİDE İKİ İLAÇ TESPİT EDİLDİ

        Rojin Kabaiş’in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut’un açıkladığı bilgilere göre, Rojin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopsi ve Adli Tıp incelemelerinde dikkat çeken iki madde tespit edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Rojin’in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, mide içeriğinde ise Ornidazole bulundu.

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        Aile avukatı Karabulut, Rojin’in 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyata ilişkin kayıtlarla Adli Tıp raporlarını karşılaştırdıklarını belirterek, özellikle Rocuronium bulgusuna dikkat çekti.

        AVUKATTAN ÇARPICI İDDİA

        Karabulut, Rocuronium’un solunum kaslarını etkileyen güçlü bir kas gevşetici olduğunu ve yarılanma ömrünün kısa olduğunu belirterek, Rojin’in vücudunda tespit edilen maddenin haftalar önce geçirdiği ameliyattan kalmış olamayacağını öne sürdü.

        Aile avukatı, elde edilen bulguların Rojin’e ölümünden kısa süre önce ilaç verildiğini gösterdiğini savunarak, genç kızın bayıltıldığı ve solunumu felç edilerek öldürüldüğü iddiasında bulundu.

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        İLAÇLAR NE ZAMAN VÜCUDUNA GİRDİ?

        Şimdi soruşturma açısından yanıtı beklenen en önemli sorulardan biri, Rojin’in vücudunda tespit edilen bu maddelerin ne zaman alındığı. Elde edilen bilgilere göre beklenen ayrıntılı Adli Tıp raporunda Rocuronium ve Ornidazole adlı ilaçların Rojin’in vücuduna ne zaman girdiğinin belirlenmesi çalışması da yer alacağı öğrenildi.

        Bu değerlendirme, aile avukatının ortaya attığı “ilaç ölümden kısa süre önce verildi” iddiasının adli-tıbbi açıdan açıklığa kavuşturulması açısından da önem taşıyor.

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        DİĞER KRİTİK İNCELEME: DİATOM TESTİ

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        Yeni Adli Tıp incelemesinde beklenen bir diğer önemli sonuç ise diatom testi.

        Rojin Kabaiş’in ailesi daha önce savcılığa başvurarak diatom incelemesi yapılmasını talep etmişti. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, Adli Tıp Kurumu’nda bulunan mevcut örneklerden sonuç alınamaması halinde fethi kabir işleminin gündeme gelebileceğini açıklamıştı.

        SUDA MI BOĞULDU, SUYA SONRADAN MI GİRDİ?

        Diatom incelemesi özellikle Rojin’in suda boğulup boğulmadığının değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek önemli adli incelemelerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle elde edilecek bulgular, Rojin’in ölüm nedenine ilişkin yapılacak bütüncül adli-tıbbi değerlendirmede önem taşıyacak.

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        Daha önce Rojin’in otopsisinde diatom testi yapılmadığı kamuoyuna yansımış, aile de ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkarılması amacıyla bu incelemenin yapılmasını istemişti.

        GÖZLER ADLİ TIP'TAN ÇIKACAK RAPORDA

        Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada şimdi gözler Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak ayrıntılı rapora çevrildi.

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