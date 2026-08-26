Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şam'da YPG'nin fesih açıklamasının ardından kutlamalar düzenlendi

        Şam'da YPG'nin fesih açıklamasının ardından kutlamalar düzenlendi

        Terör örgütü YPG'nin sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiğinin" açıklanmasının ardından Şam'da kutlamalar düzenlendi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi

        Terör örgütü YPG’den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı.

        Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ŞARA ABDİ VE HEYETİNİ KABUL ETTİ

        Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş'in katılımıyla Şam'daki Halk Sarayı'nda Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        ‎Haberde," Görüşme sırasında, devletin varlığını güçlendirecek ve güvenliği ve istikrarı destekleyecek şekilde, Suriye devlet kurumlarına entegrasyonla ilgili bir dizi dosya ve yaklaşan aşamayla ilgili adımlar ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

        KUTLAMALAR DÜZENLENDİ

        Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, örgütün sözde "özerk yönetimi" ile ona bağlı askeri ve sivil yapıların feshedildiğini açıklamasının ardından, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi.

        REKLAM

        Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        #YPG
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        Palamutta beklenti büyük
        Palamutta beklenti büyük
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        "ABD İran'a ekonomik baskı ve deniz ablukasını öne çıkaracak"
        "ABD İran'a ekonomik baskı ve deniz ablukasını öne çıkaracak"
        Stil mi, kimlik mi?
        Stil mi, kimlik mi?