Şam'da YPG'nin fesih açıklamasının ardından kutlamalar düzenlendi

Terör örgütü YPG’den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı.

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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ŞARA ABDİ VE HEYETİNİ KABUL ETTİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş'in katılımıyla Şam'daki Halk Sarayı'nda Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

‎Haberde," Görüşme sırasında, devletin varlığını güçlendirecek ve güvenliği ve istikrarı destekleyecek şekilde, Suriye devlet kurumlarına entegrasyonla ilgili bir dizi dosya ve yaklaşan aşamayla ilgili adımlar ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

KUTLAMALAR DÜZENLENDİ

Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, örgütün sözde "özerk yönetimi" ile ona bağlı askeri ve sivil yapıların feshedildiğini açıklamasının ardından, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi.

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Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.