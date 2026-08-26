Fabio Miretti Beşiktaş için geliyor!
Sağ kanada Ernest Poku'yu transfer eden Beşiktaş, orta sahasını da Fabio Miretti ile güçlendiriyor... Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen İtalyan oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, 23 yaşındaki orta sahanın yarın imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Miretti, Poku ile birlikte 10+4'lük yabancı sınırının +4'lük kontenjanında yer alacak.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:16 Güncelleme:
Orta saha rotasyonuna 23 yaş kontenjanına uygun bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti ile el sıkıştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
23 yaşındaki İtalyan futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından ise Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, Miretti'yi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
TRANSFERDE ITALIANO FAKTÖRÜ!
Fabio Miretti ile görüşme gerçekleştiren teknik direktör Vincenzo Italiano, genç oyuncunun transferinde önemli bir rol oynadı.
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31 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Fabio Miretti, 1 gol ve 3 asiste imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
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