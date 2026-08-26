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        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan'ın 'aşk' sessizliği

        Sümeyye Aydoğan'ın 'aşk' sessizliği

        Oyuncu Sümeyye Aydoğan, iş insanı Erdem Atalmış ile görüntülendi. İkili, gece sonunda mekândan ayrı ayrı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haebrine göre; Sümeyye Aydoğan, önceki akşam Arnavutköy’de iş insanı Erdem Atalmış’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla yemekteydi.

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        Gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Aydoğan ve Atalmış, mekânda samimi görüntüler sergiledi.

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        İkili, gece sonunda ise dikkat çekmemek için mekândan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Aydoğan, basın mensuplarının yönelttiği sorular karşısında sessiz kaldı.

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        Atalmış da herhangi bir açıklama yapmadan otomobiline binerek uzaklaştı.

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        #Sümeyye Aydoğan
        #Erdem Atalmış
        #Arnavutköy
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