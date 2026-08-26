Sümeyye Aydoğan'ın 'aşk' sessizliği
Oyuncu Sümeyye Aydoğan, iş insanı Erdem Atalmış ile görüntülendi. İkili, gece sonunda mekândan ayrı ayrı çıktı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:30 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haebrine göre; Sümeyye Aydoğan, önceki akşam Arnavutköy’de iş insanı Erdem Atalmış’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla yemekteydi.
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Gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Aydoğan ve Atalmış, mekânda samimi görüntüler sergiledi.
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İkili, gece sonunda ise dikkat çekmemek için mekândan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etti. Aydoğan, basın mensuplarının yönelttiği sorular karşısında sessiz kaldı.