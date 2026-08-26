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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!

        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da Hakan S. tarafından tabancayla vurularak katledilen Şerife Gezer'in, saldırıdan kısa süre önce babasını aradığı ortaya çıktı. Gezer'in babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!

        Gaziosmanpaşa’da Hakan S. (51) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in (41), saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i (67) aradığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Gezer’in babasına, “Hakan önümü kesti, bana zarar verecek” dediği belirtildi. Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan S.’nin 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer’in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.

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        Hakan S., silahla ateş ederek Gezer’i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.

        "KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU"

        Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer’in babası Ahmet G.'nin ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

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        İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

        Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlattı.

        Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan S.’nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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