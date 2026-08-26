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        Haberler Dünyadan Dolly Parton'ın ölüm nedeni belli oldu! Son dileği pamuk yatakta defnedilmek

        Dolly Parton'ın ölüm nedeni belli oldu! Son dileği pamuk yatakta defnedilmek

        Country müziğin efsanevi yıldızı Dolly Parton'ın ölüm nedeni belli oldu. Hayatını kaybetmesinden kısa süre önce hastaneye kaldırılan sanatçının son isteğini de yeğeni açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Ölüm nedeni belli oldu

        Hayatını kaybetmesiyle müzik dünyasını yasa boğan Dolly Parton'ın ölüm nedeni ortaya çıktı. Amerikalı ünlü counrty müzik sanatçısının, 80 yaşında hayata veda etmeden önce gizlice kanserle mücadele ettiği öğrenildi.

        Parton'ın temsilcileri, dün yaptıkları açıklamada, "Dolly, kanserle kısa süren bir mücadelenin ardından bugün Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'nde sevdikleriyle etrafı çevrili olarak hayata veda etti" dedi. Temsilciler, sanatçının hangi tür kanserle mücadele ettiği konusunda ayrıntı vermedi.

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        CÖMERT YARDIMLARIYLA TANINIYORDU

        450 milyon dolarlık bir serveti geride bırakan Parton hakkında, temsilcilerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Dolly'nin paha biçilmez Hayal Kütüphanesi aracılığıyla bağışladığı yüz milyonlarca kitaptan tutun da dünya çapında kullanılan hayat kurtarıcı bir aşının geliştirilmesine yardımcı olan araştırmalara sağladığı fonlara kadar, tüm insanlara duyduğu koşulsuz sevgi, kalıcı etkisinin itici gücü olmuştur.

        "PAMUK YATAKTA DEFNEDİLMEK İSTİYOR"

        Ünlü şarkıcının yeğeni ve uzun süredir güvenlik müdürü olarak çalışan Bryan Seaver, Parton'ın ölümünden önce kendisini aradığını ve "yumuşak pamuktan yapılmış güzel bir yatakta" defnedilmeyi istediğini açıkladı. Seaver, "Hayatı boyunca ağır yapay elmaslar taktıktan sonra, sonunda rahat etmeyi hak ediyor" diye ekledi.

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        BEŞ GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

        Parton'ın, ölümünden beş gün önce "böbrek ve otoimmün sorunlar" nedeniyle Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne yatırıldığı bildirildi.

        Parton, ölümünden önceki günlerde sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu ve yakın zamanda People dergisine verdiği son röportajda bu konudan bahsetmişti. Sanatçı, Mart 2025'te 82 yaşında vefat eden eşi Carl Dean'i kastederek, "Carl'a bakarken dikkat etmediğim sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum" demişti.

        BAYRAKLAR YARIYA İNECEK

        Country efsanesinin vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bir taziye mesajı yayımlamış, Parton’ın anısına ülke genelindeki Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurmuştu.

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        #Dolly Parton
        #ölüm nedeni
        #kanser
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        #ölüm
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