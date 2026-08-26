Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 40 bin nüfuslu Çınarcık, yaz sezonunda 400 bin kişiyi ağırlıyor

        40 bin nüfuslu Çınarcık, yaz sezonunda 400 bin kişiyi ağırlıyor

        Yalova'nın 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Yaz sezonunda 400 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'taki konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı

        Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu, gece eğlencesi ve yakınlığıyla tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

        Geçen yıl yaz ayında 500 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 400 bin tatilciye ev sahipliği yaparken, konaklama tesislerinde doluluk orası 90’ı aştı.

        İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktası olan ilçedeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

        NÜFUS 10 KATINA ÇIKIYOR

        Tatilciler otel, pansiyon ve yazlıklarında konaklarken, çok sayıda ziyaretçi günübirlik tatili de tercih ediyor. Sabah saatlerinde Çınarcık'a gelen günübirlik tatilciler, gün boyunca sahil ve plajlarda vakit geçirdikten sonra akşam saatlerinde ilçeden ayrılıyor.

        REKLAM

        Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle Çınarcık’ın nüfusu yaz sezonunda 10 katına çıkarken; restoran, kafe, market ve sahil işletmeleri başta olmak üzere işletmelerde yaşanan yoğunluk ilçe ekonomisine katkı sağlanıyor.

        "KIŞIN DA BEKLİYORUZ"

        Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, "Çınarcık, çok güzel bir yaz sezonu geçiriyor. İlçe genelindeki mevcut nüfusumuz 40 bin civarında. İlçe merkezindeki nüfusumuz 21 bine yakın. Okulların kapanmasıyla birlikte Çınarcık'ta nüfus sayımız artışa geçti. Özellikle İstanbul'un karşısında olmamız nedeniyle çevre illerden gelen tatilci vatandaşlarımız burada çok güzel zaman geçiriyor.

        REKLAM

        Çınarcık ilçemize bağlı Teşvikiye, Esenköy, Koru beldelerimizde de bu yoğunluk devam ediyor. Özellikle totalde baktığımızda sezon boyunca hafta içi 250 bin civarında kişiyi barındırıyoruz. Hafta sonlarında çok yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya geliyoruz. Bu rakam hafta sonunu da dahil ettiğimizde 400 bine ulaşıyor. Tatilcilerimiz, ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar. Türkiye'nin her tarafından vatandaşımızı Çınarcık'a bekliyoruz. Sadece yaz değil, kışın da bekliyoruz. Çünkü burada kış tatili de çok keyifli oluyor" dedi.

        REKLAM

        "VATANDAŞ ARTIK HESAPLI TATİLİ TERCİH EDİYOR"

        Kurt, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirterek, "Geçen seneye nazaran özellikle gözle görülen bir şey var. Hafta sonları ciddi anlamda geçen seneye göre yüzde 10 civarında artışımız oluyor. Hafta içinde geçen seneyi yakalamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar artık hesaplı tatili tercih ediyor.

        Biz de bu hesaplı tatili yaşatan yerlerdeniz. Otellerdeki doluluk oranı normal şartlarda yıl itibarıyla bakarsak, yüzde 70 civarında oranımız var. Çınarcık'ta ve beldelerimizde bulunan otellerde hafta sonlarında doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde hafta içinde bu oran yüzde 60-70 seviyesine düşüyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çınarcık
        #nüfus doluluk
        #yalova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz