Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu

Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin turizm kurulunun açıklamasına göre, Himalayalar'da yer alan Nepal'in Tibet sınırındaki bölgesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere en az 384 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kurul, kayıp yabancılar arasında 105 Hindistan vatandaşının da bulunduğunu belirtti.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldi.

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En az 25 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ilk belirlemelere göre selde 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.