Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce turist kayboldu

        Nepal'de sel felaketi: Yüzlerce turist kayboldu

        Nepal'de meydana gelen sel felaketinde en az 22 kişi hayatını kaybetti. Selde, 291'i turist olmak olmak üzere en az 384 kişinin kayıp olduğu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu

        Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

        Ülkenin turizm kurulunun açıklamasına göre, Himalayalar'da yer alan Nepal'in Tibet sınırındaki bölgesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere en az 384 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

        Kurul, kayıp yabancılar arasında 105 Hindistan vatandaşının da bulunduğunu belirtti.

        The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldi.

        REKLAM

        En az 25 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ilk belirlemelere göre selde 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

        Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nepal
        #Sel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!
        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Samimi gece
        Samimi gece
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu