Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
ABD Başkanı Donald Trump, CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretten bir şeyler çıkabilir" yorumunda bulundu. Ölüp ölmediğiyle ilgili aylardır spekülasyonun devam ettiği İran'ın lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin de bir yorum yapan Trump, "Öldüğünü düşünmüyorum" dedi.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:19 Güncelleme:
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