Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, SDG 'fesih' açıkladı; Şam'da kutlamalar yapıldı, TFF'den yabancı kuralı düzenlemesi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te düzenlenen 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. "Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz." diyen Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez." dedi.

SDG 'FESİH' AÇIKLADI, ŞAM'DA KUTLAMALAR YAPILDI

Dün akşam çok önemli bir gelişme yaşandı... Terör örgütü SDG'nin lideri Mazlum Abdi, Suriye yönetimiyle varılan anlaşma kapsamında örgütün "özerk yönetim" yapısı ile bağlı askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiğini açıkladı. Abdi, örgüt güçlerinin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını da belirtti. Fesih haberinin ardından Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar düzenlendi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin feshine ilişkin açıklama yaparak "Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu" dedi.

DENİZOLGUN'A FETH-İ KABİR: KURİŞ İÇİN "ÖLDÜRME" SORUŞTURMASI

Öte yandan ölümü şüpheli bulunan Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a yapılan feth-i kabir işlemi sonrası, Alihan Kuriş hakkında "öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Denizolgun için hazırlanan Adli Tıp raporu ve fotoğraflar tekrar değerlendirildi. Raporda; bir kişinin Denizolgun'un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakmasının mümkün olduğu değerlendirildi.

"ÖZGÜR ÖZEL, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI TACİZ ETMEKTEN VAZGEÇSİN"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Lideri Özgür Özel'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşmesine tepki gösterdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Müslim Sarı, "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin" dedi. Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın partiden istifa ederek bağımsız kalacağı yönündeki iddialar için de, "Genel Merkez olarak sürekli görüşüyoruz. Ben görüşüyorum, Sayın Genel Başkanımız görüşüyor. Zaten CHP’nin içinde” dedi.

TÜRK ÖZEL OKULLARINDA YABANCI AD DÖNEMİ SONA ERİYOR

Okulların açılmasına kısa bir süre kala önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel okullara, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak.

TFF'DEN TÜRKİYE KUPASI'NA YABANCI KURALI DÜZENLEMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası'nda oynatabilmesine yönelik geçici düzenleme yaptı. Süper Lig ekipleri müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı yazabilecek. 1. Lig ekipleri ise kadroya en fazla 8 yabancı yazabilecek ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı bulundurabilecek.

FENERBAHÇE, OLIMPIK LYON KARŞISINDA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla bu akşam deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.