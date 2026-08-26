Meta, sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı

California’nın Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren davada Meta Platforms, mahkemeye sunulan dosyaya göre 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Eyaletler, şirketin tüketici koruma ve federal gizlilik yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyordu. Meta ise bu iddiaları reddederek başsavcıları makul olmayan tasarım değişiklikleri ve abartılı tazminat talep etmekle suçluyordu.

DAVA RİSKİ VE OLASI CEZA MİKTARI

Meta’ya 567 milyon dolar ceza Haberi Görüntüle

Meta’nın kendi hesaplamalarına göre davayı kaybetmesi halinde üstleneceği cezalar 1,4 trilyon dolara kadar çıkabilirdi. Bu tutar, şirketin piyasa değerine yakın olup hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rakam olarak değerlendiriliyordu. Uzlaşma sayesinde çok daha düşük bir meblağda anlaşma sağlandı.

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ZUCKERBERG İFADEYE ÇAĞRILACAK

Davadaki ilk ifade haftasında jüri üyeleri, Instagram CEO’su Adam Mosseri ile Meta’nın sosyal medya platformlarının tasarımına katkıda bulunan mevcut ve eski çalışanların ifadelerini dinledi. Avukatlar, Meta’nın kurucusu ve genel müdürü Mark Zuckerberg’i de ifade vermesi için çağırmayı beklediklerini açıklamıştı.

Meta, Google, Snap ve TikTok, ABD’de bireyler ve aileler tarafından açılan 3 binden fazla kişisel zarar davası ile ülke genelindeki devlet okul bölgeleri tarafından açılan yaklaşık 1.300 dava nedeniyle milyarlarca dolarlık potansiyel tazminat riskiyle karşı karşıya bulunuyor.