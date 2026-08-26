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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Meta, sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı

        Meta, sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı

        Meta, ABD'de tüketici koruma ve gizlilik yasalarının ihlali iddialarıyla açılan tarihi sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşmayı kabul etti. California'daki federal mahkemede ikinci haftasına giren dava, şirket için 1,4 trilyon dolara kadar çıkabilecek cezalar nedeniyle büyük bir risk oluşturuyordu. Uzlaşma, hem Meta'nın geleceğini hem de teknoloji dünyasında benzer davaların seyrini etkileyecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!

        California’nın Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren davada Meta Platforms, mahkemeye sunulan dosyaya göre 16,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Eyaletler, şirketin tüketici koruma ve federal gizlilik yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyordu. Meta ise bu iddiaları reddederek başsavcıları makul olmayan tasarım değişiklikleri ve abartılı tazminat talep etmekle suçluyordu.

        DAVA RİSKİ VE OLASI CEZA MİKTARI

        Meta’ya 567 milyon dolar ceza
        Meta’ya 567 milyon dolar ceza Haberi Görüntüle

        Meta’nın kendi hesaplamalarına göre davayı kaybetmesi halinde üstleneceği cezalar 1,4 trilyon dolara kadar çıkabilirdi. Bu tutar, şirketin piyasa değerine yakın olup hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rakam olarak değerlendiriliyordu. Uzlaşma sayesinde çok daha düşük bir meblağda anlaşma sağlandı.

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        ZUCKERBERG İFADEYE ÇAĞRILACAK

        Davadaki ilk ifade haftasında jüri üyeleri, Instagram CEO’su Adam Mosseri ile Meta’nın sosyal medya platformlarının tasarımına katkıda bulunan mevcut ve eski çalışanların ifadelerini dinledi. Avukatlar, Meta’nın kurucusu ve genel müdürü Mark Zuckerberg’i de ifade vermesi için çağırmayı beklediklerini açıklamıştı.

        Meta, Google, Snap ve TikTok, ABD’de bireyler ve aileler tarafından açılan 3 binden fazla kişisel zarar davası ile ülke genelindeki devlet okul bölgeleri tarafından açılan yaklaşık 1.300 dava nedeniyle milyarlarca dolarlık potansiyel tazminat riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

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        #facebook
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