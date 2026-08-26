CHP'de o isimler ihraç talebiyle disiplin kuruluna sev kedildiler
CHP'de, parti üyesi oldukları halde başka bir siyasi partiyi destekledikleri gerekçesiyle bazı isimler disiplin süreci başlatıldı. Tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Ecevit Keleş ve İlhan Cihaner gibi isimler de yer aldı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), başka bir siyasi partiyi destekledikleri gerekçesiyle bazı isimler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.
CHP yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, parti üyesi oldukları halde farklı bir siyasi parti lehine faaliyet yürüttükleri değerlendirilen isimler, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.
YDK’ya gönderilen isimler arasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Ecevit Keleş, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu gibi isimler bulunuyor.
YDK’YA SEVK EDİLEN İSİMLER
Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlı Aka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan Irak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yanki Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.