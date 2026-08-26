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        Haberler Gündem Denizli’de annesine mesaj gönderdi diye tartıştığı kişiyi demir çubukla darbeden şüpheli yakalandı

        Denizli’de annesine mesaj gönderdi diye tartıştığı kişiyi demir çubukla darbeden şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde Halil A., annesine taciz mesajı gönderdiğini iddia ettiği Murat Bilgihan ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine demir çubukla saldırdı. Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bilgihan, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti

        Denizli’nin Çivril ilçesinde, annesine taciz mesajı gönderdiğini öne sürdüğü kişiyi demir çubukla darbeden 24 yaşındaki Halil A., ölümle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alındı.

        Olay, Kıralan Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Halil A. ile Murat Bilgihan (51) arasında, Bilgihan’ın annesinin cep telefonuna gönderdiği öne sürülen mesajlar nedeniyle tartışma çıktı.

        Demir çubukla aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Murat Bilgehan
        Demir çubukla aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Murat Bilgehan

        BAŞINA AĞIR DARBELER ALDI

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., yanında bulunan demir çubukla Bilgihan’a saldırdı. Başına aldığı darbelerle yere yığılan Bilgihan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Bilgihan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilgihan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Halil A. ise jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Denizli
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